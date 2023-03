Millionen Menschen können bei Sozialwahl online abstimmen

BERLIN (dpa-AFX) - Rund 52 Millionen Menschen in Deutschland sind zur Teilnahme an der Sozialwahl 2023 aufgerufen. Davon können erstmals 22 Millionen Menschen ihre Stimme online abgeben. "Das ist eine Revolution im Wahlrecht", sagte der Bundesbeauftragte für die Wahl, der langjährige CDU-Abgeordnete Peter Weiß, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei der Sozialwahl können Versicherte sowie Rentnerinnen und Rentner bis zum 31. Mai die Sozialparlamente in Deutschland bestimmen. Gewählt werden Mitglieder der Verwaltungsräte von gesetzlichen Krankenkassen sowie der Vertreterversammlungen der gesetzlichen Unfall- und Rentenversicherungen. Eine Online-Stimmabgabe ermöglicht wird nun bei Techniker Krankenkasse, DAK-Gesundheit, Barmer, KKH und der Handelskrankenkasse hhk./bw/DP/zb