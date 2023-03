Türkei meldet Verlängerung von Getreideabkommen

Istanbul (dts Nachrichtenagentur) - Das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine wird verlängert. Das sagte der türkische Präsident Erdogan am Samstag in einer Fernsehansprache. Es sei das Ergebnis der Verhandlungen, an denen die Türkei beteiligt ist. Das bisherige Abkommen lief an diesem Wochenende aus. Angaben über die Dauer der Verlängerung machte Erdogan zunächst nicht.

