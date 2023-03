Aktie feiert beeindruckendes Comeback

Barrick Gold feiert derzeit ein beeindruckendes Comeback. Die Aktie konnte in den letzten Handelstagen deutlich zulegen. Der rasante Anstieg des Goldpreises wirkt(e) sich überaus positiv auf die Kursentwicklung des kanadischen Goldgiganten aus.

Lesen Sie hierzu unseren Kommentar vom 18.03. „Gold – Der Druck im Kessel steigt!"

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (04.03.) zu Barrick Gold hieß es unter anderem „[…] Die Aktie unterschritt die 16 US-Dollar, konnte aber einen nachhaltigen Bruch dieser wichtigen Unterstützung zunächst abwenden. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 15 US-Dollar oder gar 14 US-Dollar blieb somit aus; zumindest vorerst. Barrick Gold konnte sich zuletzt wieder etwas erholen. Wie bereits zuletzt thematisiert, würde eine Rückeroberung der 17 US-Dollar das Chartbild aufhellen, verläuft in diesem Bereich doch unter anderem die 200-Tage-Linie. Kurzum. Bei Barrick Gold ist aktuell eine Erholung zu beobachten. Wie weit diese die Aktie tragen wird, bleibt noch abzuwarten. Das Erholungsszenario würde sich mit einem Ausbruch über die 17 US-Dollar manifestieren. Auf der Oberseite thront unverändert das markante Doppeltop im Bereich von 20 US-Dollar.“

Die Erholung war zum damaligen Zeitpunkt noch mit Vorsicht zu genießen. Zwar verließ Barrick Gold zuvor bereits den steilen Abwärtstrend (rot dargestellt) und vereitelte zunächst einen nachhaltigen Bruch der 16 US-Dollar, doch wirklich zwingend war das Ganze damals nicht. Letztendlich fiel der damalige Erholungsversuch auch in sich zusammen und mündete in einem neuen Verlaufstief bei 15,5 US-Dollar.

Danach startete die Aktie einen weiteren Versuch und verlieh diesem auch gleich mehr Nachdruck. Barrick Gold eroberte zwischenzeitlich den Kursbereich um 17 US-Dollar zurück, kreuzte damit gleichzeitig die 200-Tage-Linie wieder bullisch und setzte im Anschluss den Vorstoß auf der Oberseite fort.

Mit dem Kursbereich von 18 US-Dollar steht der nächste Widerstand zur Disposition. Sollte es Barrick Gold nun auch noch gelingen, diesen Widerstand zu durchbrechen, würde der Weg in Richtung 20 US-Dollar geebnet werden.

Kurzum. Barrick Gold zeigt ein starkes Comeback. Begünstigt vom haussierenden Goldpreis attackiert die Aktie aktuell den Widerstandsbereich von 18 US-Dollar. Bei einem erfolgreichen Durchbruch würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 20+ US-Dollar „winken“. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 17 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es gar unter die 16 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung notwendig.