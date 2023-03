Berlin (ots) -



- Vor Sellin auf Rügen ist am heutigen Sonntag eine Offshore-Arbeitsplattform

eingetroffen, mit der erste Arbeiten für das geplante LNG-Terminal erfolgen

sollen

- Eine Genehmigung oder Bekanntmachung wurde vom zuständigen Bergamt Stralsund

nicht veröffentlicht

- DUH hat unmittelbar Widerspruch eingelegt und fordert einen sofortigen

Baustopp



Nur wenige Tage nach der Ankündigung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig,

ein LNG-Terminal vor dem Ostseebad Sellin sei keine Option, hat der

Energiekonzern RWE offenbar mit ersten Bauarbeiten begonnen. Dies belegen

Schiffsbewegungen, die die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ausgewertet hat. Bereits

am Samstag ist die Offshore-Arbeitsplattform "JB119" vor Sellin eingetroffen.

Zudem war der Schwimmbagger "Swarog" in den Küstengewässern aktiv. Der

Schwimmbagger gehört der Firma Sea Terra, die auf Kampfmittelräumung

spezialisiert ist. Es bleibt unklar, ob bereits Baggerarbeiten oder nur

Bodenerkundungen durchgeführt wurden. Die Arbeitsplattform hingegen ist für

schwere Arbeiten und zum Beispiel Bohren ausgerüstet. Diese sind für die

Errichtung der geplanten Risertower notwendig, die später zur Vertäuung der

LNG-Terminalschiffe dienen sollen. Eine Bekanntmachung zur Genehmigung der

Arbeiten durch das zuständige Bergamt Stralsund gibt es nicht. Die DUH hat

unmittelbar nach Auswertung der Schiffsbewegungen Widerspruch eingelegt.





Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: " Der Energiekonzern RWEbleibt seinem Ruf treu und scheint den Bau des LNG-Terminals vor Rügen ohneRücksicht auf Verluste durchzuziehen. Das ist ein schwerer Vertrauensverlustwenige Tage nach der Ankündigung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, derStandort sei 'keine Option'. Dass hier Arbeiten während der Vogelrastzeit undmitten in der Laichzeit des Herings stattfinden, ist naturschutzrechtlichunhaltbar. Noch ist auch unklar, ob es überhaupt eine Genehmigung fürBauarbeiten gibt. Wir fordern das Bergamt Stralsund als zuständige Behörde auf,sofort Transparenz zu schaffen und sämtliche Unterlagen zu veröffentlichen.Zudem muss die Behörde die Arbeiten von RWE sofort untersagen und prüfen, obhier auch strafrechtliche Ermittlungen wegen rechtswidrigen Eingriffs inSchutzgebiete erfolgen müssen. "Die ersten Arbeiten für das Terminal erfolgten nur einen Tag nachdem am 17. März2023 die Frist zur Beteiligung von Umweltverbänden und der Gemeinden auf Rügenabgelaufen war. Der Genehmigungsprozess steht damit noch ganz am Anfang. Die DUHhatte sich in dem Verfahren beteiligt und eine Einwendung eingereicht. Die DUHhat nicht nur schwere naturschutzfachliche Bedenken, sondern sieht ohneGasmangellage auch keinen energiewirtschaftlichen Bedarf für dasMonster-Terminal.Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz : "Dass direkt am Tag nachAblauf der Frist die ersten Arbeiten beginnen, macht dieÖffentlichkeitsbeteiligung zur Farce. Offenbar hat RWE im Hintergrund schon dieBauarbeiten vorbereitet. Das ist in einer aufgeheizten Stimmung vor Ort Gift fürDemokratie und Rechtsstaat. RWE lässt hier jedes Fingerspitzengefühl vermissen.Auch die naturschutzfachlichen Bedenken und die ungeklärte Bedarfsfragegebieten, hier jetzt keine Fakten zu schaffen, sondern zunächst eine gründlichePrüfung durchzuführen. So kann es definitiv nicht weitergehen: Die Behörden inMecklenburg-Vorpommern müssen RWE jetzt stoppen und das ganze Vorhaben absagen."