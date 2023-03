Freiburg (ots) - Anstatt lange zu zaudern, wurde die Bank zuerst mit einerLiquiditätsspritze der Notenbank gestützt, als die Kundschaft mangels VertrauenMilliarden Franken abzog. Nachdem klar geworden war, dass dies nicht ausreichte,um einen Zusammenbruch des wankenden Geld-Goliaths zu verhindern, griff man vonSeiten des Staates rasch zu härteren Mitteln. Diese Schnelligkeit ist eineLektion aus der Finanzkrise 2008/2009, als die Welt wegen einer Bankpleite undzögerlichen Reaktionen an den Rand eines Finanzkollaps geriet. Nur wenn derStaat mit Macht und Entschlossenheit am Kapitalmarkt interveniert, kann jenesVertrauen wieder hergestellt werden, auf welchem das System beruht. Ob nun diestaatlich verordnete Zwangsehe der UBS mit der CS der bessere Weg ist oder dochein direkter Staatseinstieg bei der Krisenbank nützlicher gewesen wäre, istschwierig zu sagen. Die Rettung der CS unter dem Dach der UBS wird zwar denWettbewerb schwächen und viele Stellen kosten. Sie hat aber zumindest denVorteil, dass es eine Perspektive für den Finanzplatz Schweiz gibt - mit einerGroßbank, die das tut, was Schweizer sehr gut können: die Vermögen andererverwalten. https://www.mehr.bz/khs79mPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/5467049OTS: Badische Zeitung