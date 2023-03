So hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Düsseldorfer Rheinbahn, der Bahnen der Stadt Monheim und der Regiobahn zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Angaben der Rheinbahn ist ihr gesamtes Netz betroffen, also die Städte Düsseldorf und Meerbusch, der Kreis Mettmann und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wer normalerweise mit "Öffis" unterwegs ist, muss sich zum Wochenbeginn vielerorts Alternativen suchen: In einer Reihe von NRW-Städten werden am Montag und Dienstag kommunale Nahverkehrsbetriebe bestreikt. Unter anderem werden in Düsseldorf, Köln und Oberhausen voraussichtlich keine Busse oder Bahnen fahren.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer