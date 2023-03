Weltklimarat legt Abschlussbericht zur Klimakrise vor

INTERLAKEN (dpa-AFX) - Der Weltklimarat will am Montag seinen Abschlussbericht über Erkenntnisse zur Klimakrise vorlegen. Darin bündelt er die Kernaussagen über den Klimawandel aus sechs Berichten, die Tausende Wissenschaftler in den vergangenen acht Jahren präsentiert haben. Dieser Synthesebericht soll klarer als je zuvor aufzeigen, was getan werden muss, um den Klimawandel zu begrenzen und damit die schlimmsten Folgen noch abzuwenden. Die nötigen Entscheidungen dafür müssen Regierungen treffen. Hunderte Regierungsvertreter und Wissenschaftler haben seit einer Woche in Interlaken in der Schweiz über die Formulierungen verhandelt.

Der Weltklimarat (IPCC) ist eine zwischenstaatliche Einrichtung mit Vertretern der 195 Mitgliedsländer. Die von ihm abgesegneten Berichte sind die Grundlage für weitere Klimaverhandlungen. Der Synthesebericht ist der Abschluss des 6. Sachstandszyklus über den Forschungsstand zum Klimawandel. Der neue Zyklus beginnt im Sommer. Die nächsten wichtigen Berichte dürften in fünf bis sieben Jahren veröffentlicht werden./oe/DP/nas