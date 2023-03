Wie 2008: Löst Altmeister Warren Buffett jetzt die US-Bankenkrise?

Bereits während der Finanzkrise 2008 war Buffett aktiv geworden: Er beteiligte sich an Goldman Sachs und der Bank of America.

Wie sich Buffett diesmal beteiligen könnte, ist nicht bekannt. Eine Presseanfrage des Handelsblatts an Berkshire Hathaway blieb zunächst unbeantwortet. Buffett gilt auch als Großinvestor bei Finanzinstituten. So ist die Bank of America die zweitgrößte Position in seinem Portfolio.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion