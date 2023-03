Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

11:00 DEU: Eröffnung des neuen DHL-Paketzentrums mit Teilnahme von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Mit der Anbindung an das bestehende Paketzentrum entsteht der deutschlandweit größte Standort für Paketbearbeitung der Deutsche Post DHL.

11:00 POL/DEU: Polnischer Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hält Rede zur Zukunft Europas an Uni Heidelberg

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Geschäftsbericht 09:00 DEU: Deutsche Börse Opening Bell Event: Rheinmetall wird in den DAX aufgenommen 15:00 SWE: Electrolux, Capital Markets Day

