DAX-Morgenanalyse mit Stabilisierung nach Credit Suisse Verkauf?

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Dabei konnte ich noch nicht auf die Übernahme der Credit Suisse eingehen, da uns diese Fakten erst am Abend vorlagen. Wohl aber Bezug nehmen auf die starken Kurse im Nasdaq. Er zeigte eine deutliche Erholung und damit die stärkste Woche seit November. Im direkten Vergleich der Indizes ist dies wie folgt nachzuvollziehen:

2023-03-18 Ranking Aktienindizes Woche

Ausführlich hatte ich die Wall Street am Samstag in diesem Video analysiert und möchte mich hier nicht wiederholen:

Dabei kam auch das negative Sentiment zur Geltung, welches weiterhin von Unsicherheit zeugt:

2023-03-18 Fear and Greed

Was lässt sich aus diesem Mix für den DAX ableiten?

Eine sehr volatile DAX-Woche

Die DAX-Anleger:innen wurden in der Vorwoche sehr stark in beide Seiten gezogen. Der Rutsch am Montag unter 15.000, die Erholung an die Range-Kante am Dienstag, gefolgt von neuen Monatstiefs am Mittwoch und dann noch die EZB-Sitzung sowie der Verfallstag - in Summe eine sehr volatile Woche, die damit auch den VDAX stark ansteigen ließ:

VDAX Anstieg bis 2023-03-19

Als Beispiel habe ich Dir den Freitag mitgebracht, welcher zunächst positiv startete und dann alle Gewinne abgab sowie den Vortagesbereich einmal durchlief:

20230316 JFD Xetra DAX Verfallstag Farben

Dieses Momentum ist vorab schwer abzuleiten, wenngleich ich am Morgen auch die Short-Seite übergewichtete, wie dieser Trade zeigt:

Übergeordnet blieb es bei einer deutlich negativen Woche mit der Suche nach einem Boden im mittelfristigen Bild:

Mittelfristige DAX-Suche nach Boden

Ein Long-Signal ist noch nicht in Sichtweite. Insbesondere, weil die Kurse an der Wall Street vor allem im Bankensektor weiter unter Druck standen:

2023-03-17 Wall Street Schluss

Hat daran die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS etwas geändert?

DAX-Chartanalyse am Montag

Die Dynamik der Abwärtsbewegung ist nicht zu unterschätzen. Die Darstellung vom Freitag zeigt eine magnetische Wirkung der Wochentiefs:

20230316 JFD Xetra DAX Verfallstagesende

Dieser Bereich um 14.700 Punkte stand bereits ab Mittwoch mehrfach zur Diskussion:

20230316 JFD Xetra DAX Rutsch Maerz

Nach der News vom Sonntag über den Kauf der UBS von der Credit Suisse kam zunächst Sicherheit und ein Rücklauf des DAX über die Futures in den Markt. Doch sieht dies aktuell nach einem sehr kurzen Effekt aus:

20230320 DAX Vorboerse

Im Abgleich mit den Freitagsschlusskursen XETRA hat sich die Indikation kaum verändert und damit kein positives GAPim Chartbild gehalten.

Zum Abgleich der Blick auf die Daten der Börse Frankfurt an dieser Stelle:

2023-03-17 DAX Boerse Frankfurt

Halten die Tiefs somit und etabliert sich die 14.700 als Boden im DAX oder kommt hier weiterer Druck auf die Marktteilnehmer:innen zu?

20230320 DAX Endloskontrakt

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der neuen Woche habe ich Dir hier ebenfalls vorbereitet und eingestellt. Spannend wird neben der Pinduoduo heute auch eine Nike oder GameStop sein:

20230318 Quartalszahlen Wochenvorschau

Terminlich stehen heute die Erzeugerpreise aus Deutschland auf der Agenda.

Seitens der EU dürfte die Handelsbilanz 11.00 Uhr relevant werden und ab 15 Uhr natürluch die Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Am Nachmittag folgen noch Auktionen in den USA aber keine Wirtschaftstermine.

Hier siehst Du die Tageszusammenfassung:

2023-03-20 Wirtschaftsdaten

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Alle Chartbilder aus dieser Analyse bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

