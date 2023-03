JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 265 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch gestimmt für den europäischen Rüstungssektor wegen der aktuell hohen Verteidigungs-Investitionen. Rheinmetall sei wohl der Hauptprofiteur der üppigen Munitions-Lieferungen an die Ukraine. Auch der Dax-Aufstieg dürfte für den Kurs hilfreich sein, da das Papier damit wieder interessanter für bestimmte Investoren werde./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 22:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 238EUR gehandelt.



