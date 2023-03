JEFFERIES stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat UBS mit Blick auf die anstehende Übernahme der Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Dieser historische Schritt eliminiere die unmittelbaren extremen Risiken für den Bankensektor, werfe aber auch Fragen auf, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies insbesondere darauf, dass davor nicht die Zustimmung der UBS-Aktionäre eingeholt worden sei. Grundsätzlich begrüßt Bocahut die Transaktion aber, da es nicht viele Alternativen gegeben habe und eine Verstaatlichung oder Abwicklung der Credit Suisse die Risiken für die Branche wohl erhöht hätte. Die Übernahmevereinbarung mit einem Kaufpreis von 3 Milliarden Franken beinhaltet nach ihrer Berechnung einen 59-prozentigen Abschlag auf den Credit-Suisse-Schlusskurs vom Freitag./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2023 / 18:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2023 / 18:42 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

