Sollte nicht ein heftiger Kurseinbruch den Gold-Future übermäßig zu Beginn dieser Handelswoche belasten, könnte oberhalb der Jahreshochs aus Februar eine Rallyefortsetzung zunächst in den Bereich von 2.006 und darüber 2.075 US-Dollar folgen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ0FX4 anbieten. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Kursniveau beliefe sich dann auf 90 Prozent . Ziel des Scheins läge dagegen endgültig bei 16,06 Euro . Wegen der hohen Volatilität sollte aber eine sehr konservative Verlustbegrenzung von unter 1.920 US-Dollar angesetzt werden. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 1,98 Euro ergeben. Mit erhöhter Volatilität muss jedoch angesichts der Bankenkrise in der Schweiz gerechnet werden, mit einem Ergebnis wird noch vor Handelsbeginn gerechnet!

Der erfolgreiche Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs aus Februar dieses Jahres von 1.949 US-Dollar hat zumindest aus technischer Sicht fortgesetztes Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände aus 2020 bei 2.075 US-Dollar freigesetzt. Über einen vergleichsweise hoch gehebelten Schein ließe sich immer noch eine sehr ansehnliche Rendite bis dahin erwirtschaften. Allerdings sollten Investoren durch den heftigen Kursaufschlag vom Freitag zwischenzeitlich mit Abschlägen rechnen, diese könnten auf 1.949 und darunter sogar 1.935 US-Dollar abwärts reichen. Die charttechnische Auswertung lässt allerdings kaum Zweifel an einer Rallyefortsetzung seit dem Dreifachboden aus Ende letzten Jahres aufkommen.

In der abgelaufenen Handelswoche war die Sorge um den Zusammenbruch mehrerer US-Banken aus dem Startup-Sektor und der Credit Suisse noch sehr hoch, das trieb die Anleger in sichere Häfen, wie beispielsweise den Gold-Future. Dieser konnte am Freitag sogar über die aktuellen Jahreshochs von 1.949 US-Dollar springen und bekräftigt damit ein kürzlich etabliertes Kaufsignal. Damit steuert das Edelmetall nun direkt seine Rekordstände aus 2020 an und könnte diesen Widerstand schon bald einem ausgiebigen Test unterziehen. Trotz der Nähe zu den 2020‘er-Hochs ergeben sich selbst auf kurzfristiger Basis noch immer attraktive Handelsansätze.

