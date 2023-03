ESY SUNHOME stellt neue Energiespeicherlösungen auf der K.EY 2023 vor und erweitert seine Präsenz in Europa mit der Eröffnung einer deutschen Geschäftsstelle

MÜNCHEN, 20. März 2023 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME („ESYSH"), ein neues Unternehmen für Energiespeicherprodukte, wird seine neuesten Produkte für Wohngebäude auf der K.EY 2023 präsentieren, die vom 22. bis 24. März 2023 in Rimini, Italien stattfindet. Auf der Messe, die zum ersten Mal stattfindet und auf der die aktuellsten Energiewende-Innovationen aus der ganzen Welt vorgestellt werden, werden am Stand D2-53 die All-in-One-Energiespeichersysteme des Unternehmens zu sehen sein, darunter das kürzlich vorgestellte HM6 und das kommende HM12, das im Oktober auf den Markt kommen soll. Im Anschluss an die K.EY 2023 wird ESYSH am 29. März die Eröffnung seiner neuen deutschen Geschäftsstelle in München feiern.

„Wir freuen uns sehr, nach der erfolgreichen Einführung unseres HM6-Energiespeichersystems Anfang des Jahres unsere internationale Erkundungsreise in Europa zu beginnen", sagte Herr Lee, Gründer von ESYSH. „Unsere Teilnahme an der K.EY 2023 und die Eröffnung unserer deutschen Geschäftsstelle zeigen unser Engagement für den europäischen Markt und unser Vertrauen in das Wachstumspotenzial in dieser Region. Wir hoffen, dass noch mehr Kunden die Gelegenheit haben werden, unsere HM6- und HM12-Modelle persönlich zu erleben und sich über die Forschung und Entwicklung von ESY SUNHOME sowie über die Fertigungsmöglichkeiten zu informieren. Gerne würden wir auch unsere Pläne für die Produktentwicklung in den kommenden Jahren mit unseren Kunden und Freunden in Europa und der ganzen Welt teilen."