Troilus Gold Corp. (Symbol Frankfurt: C5MR/ WKN A2JA0J/ ISIN CA8968871068/ Symbol TSX: TLG). wird in Kürze eine neue Ressourcenschätzung veröffentlichen. Die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) wird ca. zur Jahresmitte erwartet. Die nachhaltigen Erfolge in der Exploration im Jahr 2022 sowie die Entdeckung immer neuen goldführenden Zonen, haben die Gesellschaft dazu bewogen, nach der Wertstudie vom Juli 2020 mit 8 Millionen Unzen Gold, die Pre-Feasibility Studie zu überspringen und direkt eine volle Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) zu erstellen. Eine Machbarkeitsstudie ist eine der Grundvoraussetzungen die Produktion zu starten.

Im Juli 2020 hatte Troilus Gold bereits eine Wertstudie (PEA) veröffentlicht, die der Gesellschaft mehr als 8 Millionen Unzen Gold bestätigt hat sowie einen Barwert der Gesellschaft vor Steuern von ca. US$ 1,5 Milliarden bei einem Goldpreis von US$ 1.750 pro Unze. Wie Herr Justin Reid, CEO von Troilus Gold, bereits in mehreren Interviews mitgeteilt hat, werden bei der neuen Ressourcenschätzung deutlich mehr Unzen Gold erwartet. Seit der Studie vom Juli 2020 hat Troilus Gold fast 200.000 Meter neue Bohrungen durchgeführt.

Wertstudie 2020

Troilus Gold ist derzeit, nicht zuletzt durch mehrere Research Berichte und Analysen von namhaften Investmenthäusern, die Kursziele von bis zu $5 pro Aktie gegeben haben, ebenfalls in den Fokus von großen Goldgesellschaften geraten. Diese versuchen immer neue Goldreserven ihrem Portfolio hinzuzufügen, um die abgebauten Unzen zu ersetzen und so ihre eigene Marktbewertung zu erhalten. Der momentane Aktienpreis von Troilus Gold bietet risikobewussten Investoren ein unglaublich niedriges Einstiegsniveau mit einem Riesenpotential. Durch das derzeitige Preisniveau ist Troilus ebenfalls der perfekte Übernahmekandidat. Wir würden uns nicht wundern, wenn da bald ein Übernahmeangebot kommt, dann aber bestimmt nicht zum aktuellen Aktienkurs.