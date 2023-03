Goldpreis: Weltbank-Studie Blaupause für Bankenkrise 2023?

Ist das Inflationsziel von 2% ein Luxus, den sich die Zentralbanken nicht mehr leisten können? Nach dem Bank Term Funding Program eröffnet die Fed jetzt tägliche Dollar-Swap-Linien mit allen großen weltweiten Zentralbanken. Steht die Bankenkrise 2023 mit der Silicon Valley Bank (SVB) und der Rettung der Credit Suisse durch die UBS erst am Anfang und stehen die Emerging Markets vor einer Finanzkrise wegen den steil steigenden Zinsen? Oder lenkt die amerikanische Notenbank Fed ein und senkt die Leitzinsen? Was ist von der Fed-Sitzung am 22. März 2023 zu erwarten? Vergleicht man die Vergangenheit mit der jetzigen Situation, dann wäre der nächste logische Schritt in dieser Abfolge von geldpolitischen Entscheidungen bereits eine baldige Leitzinssenkung sowie der direkte Ankauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt - eine Maßnahme, die als geldpolitische Lockerung oder QE schon während der Pandemie angewandt wurde. Der Bitcoin steigt steil, während Aktien fallen. Der Goldpreis steht vor 2000 Dollar je Feinunze, also Goldbarren, Goldmünzen und Gold-ETFs werden in Dollar und Euro aktuell teurer. Das ist das aktuelle CMC Espresso Video von CMC Markets. Viel Spaß dabei!