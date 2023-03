WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Februar

2023



+15,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)



-0,3 % zum Vormonat (vorläufig)



Nach vorläufigen Angaben des Statistische Bundesamtes (Destatis) waren die

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im Februar 2023 um 15,8 % höher als im

Februar 2022. Im Januar hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat

bei +17,6 % gelegen. Gegenüber dem Vormonat Januar sanken die Erzeugerpreise im

Februar 2023 um 0,3 % (-1,2 % Januar 2023 gegenüber Dezember 2022).





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Ergebnisse der Erzeugerpreisstatistik sind weiterhin vorläufig hinsichtlichder Entwicklung der Strom- und Gaspreise. Grund hierfür ist die Preisbremse fürStrom und Gas, die ab Januar 2023 gilt, jedoch erst ab März 2023 umgesetzt wird.Die genannten Indizes können für die Berichtsmonate Januar und Februar 2023zunächst nur ohne Berücksichtigung der Strom- und Gaspreisbremse berechnetwerden, da die auskunftspflichtigen Unternehmen noch nicht über Strom- undGaspreise unter Berücksichtigung der Strom- und Gaspreisbremse verfügen. Mit denErgebnissen für März 2023 ist eine Aktualisierung der vorläufigen Ergebnisse fürJanuar und Februar 2023 vorgesehen.Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise imVorjahresvergleich ist weiterhin die Preisentwicklung bei Energie, bedingt durchden hohen Wägungsanteil der Energiepreise am Gesamtindex in Kombination mitaußergewöhnlich hohen Preisveränderungen. Zudem stiegen, teilweise infolge derPreissteigerungen für Energie, auch die Preise für Verbrauchsgüter,Vorleistungsgüter, Gebrauchsgüter und Investitionsgüter deutlich an.Auch für den Rückgang des Erzeugerpreisindex gegenüber dem Vormonat ist dieEntwicklung der Energiepreise hauptverantwortlich.Besonders stark gestiegene Energiepreise im Vorjahresvergleich, imVormonatsvergleich jedoch sinkendDie Energiepreise waren im Februar 2023 ohne den Einfluss der Strom- undGaspreisbremse im Durchschnitt 27,6 % höher als im Vorjahresmonat. Den höchstenEinfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr bei Energie hatten diePreissteigerungen für Erdgas in der Verteilung.Gegenüber dem Vormonat Januar sanken die Energiepreise im Durchschnitt um 1,4 %,ebenfalls hauptsächlich verursacht durch den Rückgang der Preise für Erdgas inder Verteilung.Erdgas in der Verteilung kostete - noch ohne den Einfluss der Preisbremse fürGas - im Februar über alle Abnehmergruppen hinweg 38,9 % mehr als im Februar2022. Für Handel und Gewerbe erhöhten sich die Preise um 91,5 %, für