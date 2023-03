WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, Januar 2023



-0,5 % real zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



+1,2 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Reichweite des Auftragsbestands





Seite 2 ► Seite 1 von 2

7,4 MonateDer reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2023gegenüber Dezember 2022 saison- und kalenderbereinigt um 0,5 % gesunken. ImVergleich zum Vorjahresmonat Januar 2022 lag der Auftragsbestandkalenderbereinigt 1,2 % höher.Zur negativen Entwicklung des Auftragsbestands im Januar 2023 trugeninsbesondere Rückgänge im Maschinenbau (saison- und kalenderbereinigt -2,2 % zumVormonat) und im Sonstigen Fahrzeugbau (-1,9 %) bei. Zum WirtschaftszweigSonstiger Fahrzeugbau zählen unter anderem der Schiffbau, derSchienenfahrzeugbau und der Luft- und Raumfahrzeugbau. Positiv auf denAuftragsbestand wirkte sich hingegen insbesondere der WirtschaftszweigHerstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (+2,5 %) aus.Die offenen Aufträge aus dem Inland blieben im Januar 2023 gegenüber Dezember2022 unverändert, während der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland um 0,8 %sank.Bei den Herstellern von Investitionsgütern verringerte sich der Auftragsbestandum 0,8 %. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragsbestand 0,3% höher, im Bereich der Konsumgüter sank er um 1,2 %.Auftragseingänge und Produktion gleichen sich anDer Auftragsbestand befindet sich damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.Im Vor-Corona-Vergleich lag der Auftragsbestand im Januar 2023 um 28,7 % höherals im Januar 2020. Der starke Anstieg ist dabei zu einem erheblichen Teil aufLieferkettenprobleme zurückzuführen, die insbesondere von Mitte 2021 bis Mitte2022 große Teile der industriellen Produktion beeinträchtigten und so einenAuftragsstau verursachten. Mit der abnehmenden Materialknappheit gleichen sichAuftragseingänge und Produktion zunehmend an. Eine Analyse zum Zusammenhangzwischen Materialknappheit, Auftragseingängen, Produktion und Preisen in derIndustrie bietet ein Dossier auf der Themenseite "Konjunkturindikatoren" imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes.Reichweite des Auftragsbestands unverändert bei 7,4 MonatenIm Januar 2023 blieb die Reichweite des Auftragsbestands im Vormonatsvergleichunverändert bei 7,4 Monaten. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stiegdie Reichweite leicht auf 10,7 Monate (Dezember 2022: 10,6 Monate), bei denHerstellern von Vorleistungsgütern sowie den Herstellern von Konsumgütern blieb