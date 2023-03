Die Aktie des DAX-Neulings Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) gab nach ihrem Höhenflug, der am 8.3.23 bei 262,50 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand, nach der Veröffentlichung der Zahlen für das Jahr 2022 auf ihr aktuelles Niveau bei 243,60 Euro nach.

Da der Rüstungskonzern einer der Hauptprofiteure der Munitionslieferungen in die Ukraine sei, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem von 265 auf 310 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen auf den Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf ihr altes Hoch bei 262,50 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.