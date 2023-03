Kehrt die Fed ihrer Geldpolitik den Rücken?

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche erheblich geschwankt, letztlich aber erneut nachgegeben. Für die extreme Nervosität der Anleger sorgten vor allem die Turbulenzen im Bankensektor. Zu den Problemen einiger US-amerikanischer Regionalbanken kamen hier die Schwierigkeiten der ohnehin unter Beobachtung stehenden Credit Suisse und deren Bitte um ein Hilfspaket hinzu. In der Folge ging es nicht nur bei den Titeln der betroffenen Werte, sondern bei Bankaktien insgesamt nach unten, was auch negative Auswirkungen auf den Gesamtmarkt hatte. Daneben beschäftigte das Zinsthema die Anleger weiterhin. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde dabei überwiegend positiv aufgenommen. Die EZB hatte ihren Leitzins wie überwiegend erwartet um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Dies war als Vertrauensbeweis für das europäische Bankensystem gewertet worden. Zudem hatte die EZB Signale gesendet, wonach sich das Zinstempo reduzieren könnte. Zu Ende der Handelswoche verstärkte der große Verfallstermin an den Terminbörsen die ohnehin erheblichen Schwankungen zusätzlich.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.