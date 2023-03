Hamburg (ots) -



- EDEKA macht nachhaltigeren Einkauf einfach und günstig

- Kampagne weist auf langfristige Zusammenarbeit von EDEKA und WWF hin

- Mehr als 500 Eigenmarkenprodukte erfüllen die Standards des WWF



Ab dem 20. März startet die neue Nachhaltigkeitskampagne von EDEKA. Der

dazugehörige TV-Spot zeigt eine Ballerina, die spielerisch leicht auf

Spitzenschuhen durch den Markt tänzelt. Die Kernbotschaft: Genauso mühelos wie

die Ballerina können auch EDEKA-Kund:innen im übertragenen Sinne ihren

ökologischen Fußabdruck klein halten. Denn nachhaltigere Lebensmittel zu einem

günstigen Preis anzubieten, ist EDEKA besonders wichtig. Das unterstreicht der

Tag-On des Spots mit wöchentlich wechselnden Angeboten aus dem

Bio-Eigenmarkensortiment. Der 20-sekündige TV-Spot ist hier zu finden:

https://youtu.be/OumQwMMT25M





Erst kürzlich hat EDEKA seine Markenkampagne "Wir lieben Lebensmittel" um dieKommunikationsplattform "Im Herzen vereint" erweitert. Ihre Kernbotschaft: EDEKAverbindet vermeintliche Gegensätze - nämlich einerseits Qualität, Genuss,Nachhaltigkeit sowie eine große Auswahl und andererseits günstige Preise. Dennwer bei EDEKA einkauft, muss sich nicht entscheiden, sondern bekommt alleVorteile vereint unter einem Dach. Ein wichtiger Punkt in Sachen umweltgerechtesEinkaufen, da die eigene Ernährung ein entscheidender Hebel für mehrNachhaltigkeit im Alltag ist. Konfrontiert mit steigenden Kosten in vielenLebensbereichen, achten Verbraucher:innen aktuell beim Einkauf jedoch verstärktauf den Preis. Genau dort setzt EDEKA mit seiner Nachhaltigkeitskampagne an. ImFokus stehen die preisattraktiven Bio-Eigenmarken in allen Sortimenten sowie dielangjährige Partnerschaft mit dem WWF."Als Lebensmitteleinzelhändler sind wir die Schnittstelle zu täglich zwölfMillionen Kundinnen und Kunden. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst. Wirmöchten es deshalb so einfach wie möglich machen, sich beim Einkauf fürnachhaltigere Lebensmittel zu entscheiden - und das zum kleinen Preis. UnserePartnerschaft mit dem WWF liefert uns dafür die inhaltlichen Leitplanken undklare Zielsetzungen", sagt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALEStiftung & Co. KG.Zusammen mit dem WWF arbeitet der EDEKA-Verbund bereits seit 2009 daran, dienatürlichen Ressourcen der Erde zu schonen und immer mehr Kund:innen fürnachhaltigere Produkte sowie nachhaltigeren Konsum zu begeistern. Mehr als 500Eigenmarkenprodukte erfüllen dabei die ökologischen Standards des WWF und dürfenden WWF-Panda auf ihrer Verpackung tragen - eine klare Orientierung für dieEDEKA-Kund:innen. Um künftig noch mehr zu erreichen, haben die Partner die