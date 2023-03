Nach dem kräf­tigen Start in das Jahr 2023 und dem Durch­stoßen des Ab­wärts­ka­nals aus dem 2022 ha­ben die Kapi­tal­märkte im ver­gan­ge­nen Mo­nat eine Ver­schnauf­pause ein­ge­legt und no­tier­ten bis jüngst wei­test­geh­end seit­wärts. Einer­seits hellt sich das Ver­brau­cher­ver­trauen als auch die In­dus­trie­pro­duk­tion auf – an­der­er­seits ver­bleibt die In­fla­tion noch recht hoch, so dass wei­tere Zins­er­höhungen zu er­war­ten sind. Beide Pole hoben sich aus Sicht der Markt­teil­neh­mer letzt­lich die Wa­age.

Outlook

Unchanged: Mit dem Durch­bruch des Ab­wärts­ka­nal nach oben ist die Zwi­schen­kor­rek­tur der Ak­tien­märk­te nun ab­ge­schlos­sen. Die jüngst auf­ge­kom­menen Un­ruhen be­tref­fend der zah­lungs­un­fähigen, nun ge­ret­teten US-Ban­ken wer­den kei­nen län­ger­fris­tigen Ein­fluß ha­ben – viel­mehr zeigt es die Limits für die Zen­tral­ban­ken, wie hoch sie die Zinsen er­hö­hen kön­nen, be­vor die Ge­schäfts­mo­del­le der Ban­ken an ihre Gren­zen sto­ßen.

Ent­sprechend wer­den sich die Ak­tien­märk­te im Lau­fe der näch­sten Quar­tale suk­zes­sive nach oben ent­wick­eln – si­cher­lich im­mer wie­der durch­zogen von auch grö­ßer­en Rück­setz­ern. Ein ers­ter grö­ßerer Wi­der­stand wer­den die All-Time-Highs aus 4Q21 sein. Al­ler­dings se­hen wir hier­in auch nur einen Wi­der­stand und kein End­game – viel­mehr wer­den die Ak­tien­märk­te auch deut­lich über die bis­her­igen All-Time-High hi­naus­stei­gen. Von der fun­da­men­ta­len Da­ten­sei­te wer­den – wenn auch spävter als zu­nächst er­war­tet - rück­läu­fige In­fla­tions­zah­len den Druck von den Zen­tral­ban­ken neh­men, die Zin­sen wei­ter er­hö­hen zu müs­sen. Dies wird den Bo­den für wei­tere Ak­tien­kurs­stei­ger­ungen bie­ten.

Im Ein­klang mit dann sin­ken­den Zins­er­war­tun­gen und stei­gen­den Ak­tien wer­den dann auch Bonds und Gold fes­ter no­tie­ren. Al­ler­dings sehen wir Gold wei­ter­hin spätes­tens bei sei­nem All-Time-High bei 2.060 US-$/Unze li­mi­tiert, da trotz gro­ßer In­fla­tions­sor­gen und dem his­tor­i­schen Kriegs­aus­bruch in 1H2022 dem Edel­me­tall die Kraft für neue Höchst­stände fehlte.

Der US-$ wird – ein­her­gehend mit einer stär­keren US- vs. EU-Wirt­schaft – wie­der zu­le­gen. Die US-$-Schwä­che der letz­ten Mo­nate ist be­endet und der Green­back no­tiert be­reits wie­der suk­zes­sive fes­ter. Wir kön­nen uns wei­ter­hin einen USD unter der Pa­ri­tät und in Rich­tung seines All-Time-Highs ge­gen den Euro bei 0,84 US-$/€ sehr gut vor­stel­len. Wir ha­ben un­sere US-$-Po­si­tionen ent­sprech­end nicht ab­ge­sich­ert, auch wenn wir hier eine kurz­fris­tige Ent­span­nung ge­se­hen ha­ben.