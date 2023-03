Deutsches Finanzsystem ist stabil

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat angesichts der Unruhe an internationalen Finanzmärkten die Stabilität des deutschen Finanzsystems betont. Das Finanzministerium begrüßte am Montag die Maßnahmen zur Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch den Konkurrenten UBS . "Diese dienen dazu, geordnete Marktkonditionen wiederherzustellen und Finanzstabilität zu gewährleisten", erklärte eine Sprecherin. Sie fügte hinzu: "Das deutsche Finanzsystem ist stabil." Die deutschen Aufsichtsbehörden und die europäische Finanzaufsicht stünden in engem Kontakt und beobachteten die Lage aufmerksam.

Die Credit Suisse war nach dem Zusammenbruch des US-Geldinstituts Silicon Valley Bank (SVB) in einen Abwärtsstrudel geraten. Die Übernahme der zweitgrößten Schweizer Bank durch die größere UBS ist die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren. Staat und Aufsichtsbehörden ging es darum, einen Flächenbrand zu verhindern./tam/DP/ngu