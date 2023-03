Medigene AG ernennt Dr. Kirsty Crame, MD, zur Leiterin der Abteilung Klinische Forschung & Entwicklung

"Wir freuen uns sehr, Kirsty bei Medigene als Leiterin unserer klinischen Entwicklungsabteilung begrüßen zu dürfen. Ihre Kenntnisse in der Arzneimittelentwicklung und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz in der strategischen Ausrichtung des klinischen Geschäftsbereichs werden für das Wachstum und den Erfolg von Medigene bei der klinischen Validierung unserer End-to-End-Plattform von enormen Wert sein", erklärte Selwyn Ho, Chief Executive Officer bei Medigene. " "Kirsty tritt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in das Unternehmen ein, denn wir beschleunigen derzeit die Durchführung unserer Investigational New Drug Application (IND)-vorbereitenden Studien für MDG1015, mit dem Ziel, es in die klinische Phase zu bringen."

Dr. Crame verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung und im Bereich klinische Studien, vor allem in der Immunonkologie und in der Entwicklung von Zelltherapien. Zuletzt war sie als Director of Clinical Development bei Gadeta tätig, wo sie die klinischen Entwicklungsaktivitäten für die ersten klinischen Studien für eine TCR-T-Therapie beim Menschen in den USA und der EU leitete. Davor war Dr. Crame als Chief Operation Officer bei DiAqua tätig, wo sie die Leitung der klinischen und geschäftlichen Entwicklung des führenden Entwicklungsprogramms des Unternehmens innehatte. Kirsty hat ihr Medizinstudium an der Universität von Amsterdam abgeschlossen.

"I am excited to join Medigene at this important stage of its evolution and lead the development and clinical strategy for MDG1015 and the rest of the company's development candidates that focus on delivering best-in-class TCR-T therapies to patients suffering from difficult to treat solid tumors," said Dr. Crame. "I look forward to contributing to their continued advancement to meet our vision of providing further treatment options for cancer patients."