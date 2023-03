Sommerzeit Durch Umstellung der Zeitschaltuhr bedarfsgerecht heizen (FOTO)

Berlin (ots) -



- Verbraucherinnen und Verbraucher sollten die Nachtabsenkung ihrer

Heizungsanlage an die Sommerzeit anpassen.

- Ohne Anpassung von Zeitschaltuhren an die Sommerzeit geht die Heizung morgens

zu spät an.

- Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas (DVFG), gibt

Tipps.



Zeitumstellung heißt Heizumstellung: In der Nacht vom 25. auf den 26. März

beginnt die Sommerzeit. Die Uhren werden dann eine Stunde vorgestellt. Auch für

Heizungen kann sich die Anpassung lohnen. Denn: "Zeitschaltuhren von

Heizungsanlagen nehmen die Umstellung häufig nicht automatisch vor. Somit würde

sich die Heizleistung in der Folgezeit nicht mehr am Bedarf orientieren", sagt

Markus Lau, Technikexperte beim DVFG .