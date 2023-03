Die Aufsicht am ersten CLA-PSY-201-Studienstandort in Finnland hat der Hauptprüfer der Studie, Dr. Hannu Alho. Dr. Alho ist Professor am Finnish National Institute for Health and Welfare (THL) und bei der Firma Addiktum Oy, einem Forschungszentrum für die Studie, als Chief Doctor tätig. Gründer und Inhaber der Firma Addiktum Oy sind Spezialisten für Entzugsbehandlungen.

„Gemeinsam mit meinem Team forsche ich schon seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Suchterkrankungen und Alkoholabhängigkeit“, erläutert Dr. Alho. „Gemeinsam haben wir eine Reihe von Studien zur Erforschung möglicher Therapien für die Suchtbehandlung durchgeführt. Nachdem in einer vor kurzem veröffentlichten Studie zur Alkoholkonsumstörung eine starke Wirksamkeit von Psilocybin nachgewiesen wurde, freut es uns ganz besonders, die Clairvoyant-Studie fortzusetzen. Unser Ziel ist es, dazu beizutragen, dass Psilocybin international als Therapieoption bei Alkoholkonsumstörung anerkannt wird.“

Dank diesem Meilenstein wird die Studie nun auf zwei Kontinenten durchgeführt. „Es ist für uns eine große Freude, unseren ersten Patienten in Europa einer randomisierten Behandlung zuführen zu können“, so Damian Kettlewell, seines Zeichens CEO und Mitbegründer von Clairvoyant. „Ebenso freut sich das Clairvoyant-Team, dass die Rekrutierung von Patienten an sechs klinischen Studienzentren in Kanada und Europa stattfindet. Im März und in den darauffolgenden Monaten sind zunehmend mehr Verabreichungstermine vorgesehen. Wir freuen uns schon auf die Eröffnung von acht weiteren Standorten im kommenden Quartal, um die Patientenrekrutierung rascher abwickeln zu können. Eine erste Zwischenauswertung der Daten ist konkret im dritten Quartal 2023 vorgesehen und die Aufnahme der Patienten soll bis zum vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Ganz besonders schätzen wir die laufende Unterstützung durch unsere erfahrenen und gut ausgestatteten Teams und Partner im klinischen, regulatorischen und finanziellen Bereich.“