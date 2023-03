Faeser und Heil informieren sich in Kanada über Einwanderungssystem

OTTAWA (dpa-AFX) - Kurz vor einem Kabinettsbeschluss zur Reform des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes sind Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil zu Gesprächen in Kanada eingetroffen. Die beiden SPD-Politiker wollen sich dort über das Einwanderungssystem informieren. Auf dem Programm standen am Montag in der Hauptstadt Ottawa ein Gespräch mit Einwanderungsminister Sean Fraser sowie Besuche bei Firmen. Später geht es weiter nach Toronto.

Mit der Reform will es die Ampel-Koalition leichter machen, ausländische Fachkräfte für Jobs zu gewinnen. Dazu sollen Menschen mit einer sogenannten Chancenkarte nach Deutschland kommen können, um sich eine Arbeit zu suchen. Wer die Karte erhält, wird nach einem Punktesystem ermittelt. Zu den Kriterien gehören Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Bezug zu Deutschland.