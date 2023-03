Korrektur dehnt sich aus. 

Unsere letzte Kommentierung zum Arca Oil Index vom 27.02. überschrieben wir mit „Korrektur vor dem Ende?“. Damals erreichte der Index den wichtigen Unterstützungsbereich um 1.700 Punkte. Die Chance, der Korrektur ein Ende zu bereiten, war da, doch der Arca Oil Index verpasste diese und findet sich aktuell eine Etage tiefer wieder.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Ausbruchsversuch geriet vergleichsweise schnell ins Wanken. Zügig fand sich der Arca Oil Index im Bereich von 1.700 Punkten wieder. Ein erneuter Versuch, noch einmal in Richtung 1.900 Punkte vorzustoßen, mündete im Bereich von 1.880 Punkte in einer erneuten Abwärtsbewegung. Diese hat den Index mittlerweile wieder an die 1.700er Marke herangeführt. Kurzum. Der Index hat erneut die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone um 1.700 Punkte / 1.675 Punkte erreicht. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass dieser Bereich ein weiteres Mal halten wird. Sollte es allerdings doch darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite limitieren nunmehr die Bereiche um 1.800 Punkte und 1.880 Punkte.“

Zunächst sah es noch vergleichsweise positiv für den Arca Oil Index aus. Der Index verteidigte die Unterstützungszone 1.700 Punkte / 1.675 Punkte und lancierte einen Vorstoß auf der Oberseite.

Der 1.700 Punkte / 1.675 Punkte drang noch einmal in den Bereich von 1.800+ US-Dollar vor, ehe Stimmung und Kursverlauf kippten. Dieses Mal hielt die Zone 1.700 Punkte / 1.675 Punkte nicht Stand. Das mit dem Bruch installierte Verkaufssignal entfaltete gleich seine Wirkung. Der Index erreicht aktuell den Unterstützungsbereich um 1.600 Punkte. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten, sodass eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 1.500 Punkte / 1.450 Punkte zu befürchten ist. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss es für den Arca Oil Index über die 1.800 Punkte gehen.