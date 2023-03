Arbeitgeberbranding in der Steuerbranche immer wichtiger So bauen sich Kanzleien eine starke Arbeitgebermarke auf (FOTO)

Deggendorf (ots) - Sandra Völzke LL.M. und Nadine Völzke sind die Gründerinnen

von Völzke Consulting, die Steuerkanzleien zu qualifizierten Fachkräften

verhilft. Mit digitalen Recruiting-Maßnahmen und einem umfangreichen

Beratungsangebot sorgen sie dafür, dass ihre Kunden von der Zielgruppe als

hochklassige Arbeitgeber wahrgenommen werden. Erfahren Sie hier, mit welchen

Maßnahmen Steuerberater Fachkräfte in die eigene Kanzlei locken.



Fachkräftemangel und War for Talents zwingen Steuerkanzleien, ihre

Recruiting-Strategien stetig weiterzuentwickeln. Die Wirksamkeit der aktuell

populärsten Methoden lässt bereits merkbar nach: Da immer mehr Kanzleien

Social-Media-Recruiting für sich entdecken, steigen auch die Ansprüche der

Zielgruppe. Sandra Völzke LL. M. und Nadine Völzke von Völzke Consulting haben

längst erkannt, dass es für erfolgreiches Recruiting nicht mehr ausreicht,

lediglich auf Facebook, Instagram und Co. präsent zu sein. "Der War for Talents

ist ein ständiges Wettrüsten", so Sandra Völzke LL.M. "Schlussendlich gewinnen

nur die Kanzleien, die aus der Masse hervorstechen und ihre Benefits am

überzeugendsten vermarkten."