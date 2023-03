Artprice by Artmarket.com veröffentlicht seinen 26. Jahresbericht. Der Bericht mit dem Titel "Der Kunstmarkt 2022" stellt eine Umsatzsteigerung auf den westlichen Auktionsmärkten fest; die USA nimmt im Ranking wieder den ersten Platz e

Paris, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) - Der 26. Jahresbericht von Artprice mit

dem Titel " Der Kunstmarkt 2022 " bietet eine weltweite Analyse der

Auktionsmärkte in den Bereichen Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografie,

Grafik, Videos, Installationen, Wandteppiche und NFTs (außer Antiquitäten,

anonymes Kulturschaffen und Möbel); der Jahresbericht deckt den Zeitraum vom 1.

Januar bis zum 31. Dezember 2022 ab.



Alle im vorliegenden Bericht von Artprice by Artmarket enthaltenen Preise

entsprechen den Ergebnissen öffentlicher Versteigerungen, einschließlich der

Käuferentgelte. Alle Angaben in $ beziehen sich auf US-Dollar.