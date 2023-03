Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Angesichts der gegenwärtigen Immobilienkrise zeigen sich vieleMakler über ihre Zukunftsaussichten besorgt. Doch wie ernst ist die Situationwirklich? Als erfahrene Immobilienmaklerin unterstützt Andrea von Harten ihreBerufskollegen dabei, eine unverwechselbare Marke aufzubauen und den kommendenJahren dank zielgerichteter Maßnahmen trotz schwieriger Zeiten positiventgegenblicken zu können. Hier erfahren Sie, wie sie dabei vorgeht, welcheProbleme sie löst und warum Personal Branding für Immobilienmakler unerlässlichist.Mittlerweile hat sich der Immobilienmarkt verstärkt in den digitalen Raumverschoben, wobei viele Immobilienmakler Social-Media-Plattformen wie Facebookund Instagram nutzen, um ihre Objekte einem breiteren Publikum zu präsentieren.Ein weiterer Aspekt der Digitalisierung sind die vermehrt angebotenenOnline-Besichtigungen, die es Interessenten ermöglichen, sich die Objekte inEchtzeit anzusehen und sich besser zu informieren. Trotz dieser Vorteile gibt esviele Herausforderungen im Geschäftsbereich der Makler. Gerade in dergegenwärtigen Krise zeigt sich, dass einige von ihnen äußerst erfolgreich sind -während andere Schwierigkeiten haben, ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Dochworan liegt das? "Der zwischenmenschliche Kontakt spielt eine entscheidendeRolle beim Verkauf einer Immobilie. Früher kam der Makler nach demHändeschütteln mit seinen Kunden ins Gespräch. Heutzutage jedoch möchten dieKunden vor dem ersten Kontakt bereits Informationen über den Makler erhalten undherausfinden, mit wem sie es zu tun haben", erklärt Andrea von Harten."Um Kunden im digitalen Raum zu gewinnen, reicht es nicht aus, dass der Maklerseine Objekte nur bei Instagram anbietet. Vielmehr ist es wichtig, dass er auchseine Persönlichkeit auf der Plattform präsentiert. In diesem Zusammenhangspielt das Personal Branding eine entscheidende Rolle", führt dieImmobilienmaklerin weiter aus. Nachdem sie ihren Dienst als Marineoffizierin derBundeswehr beendet hatte, erzielte Andrea von Harten schnell und dauerhaft großeErfolge in der Immobilienbranche. Einer der wichtigsten Gründe dafür: Sie setztevon Beginn an erfolgreich auf die sozialen Medien, um ihre Kunden zu erreichen.Heute betreut sie ihre Klienten von ihrem Büro in der Hamburger HafenCity ausund berichtet auf ihrem Instagram-Account regelmäßig von ihrer Arbeit. IhreSocial-Media-Aktivitäten brachten sie ins Rampenlicht und führten dazu, dass sievon RTL ZWEI als Immobilienexpertin für die Sendung "Mieten Kaufen Live"