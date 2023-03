Automatische Fertigung wird einfacher ams OSRAM bringt platzsparende, oberflächenmontierte, kantenemittierende Laserdiode mit schmaler 110-µm-Apertur auf den Markt

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots) -



- Die schmale Emissionsbreite des Lasers SPL S1L90H_3 sorgt für eine bessere

Leistung und erleichtert die optische Integration in

Langstrecken-LiDAR-Anwendungen

- Die hohe Spitzen- und Durchschnittsleistung unterscheidet den SPL S1L90H_3 von

anderen kleinen oberflächenmontierten Laserprodukten

- Optimiert für kurz pulsierende LiDAR-Anwendungen wie Drohnen und Roboter sowie

in automatisierten Analgen von Fabriken und Gebäuden



ams OSRAM (https://ams-osram.com/) (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter

von optischen Lösungen, hat sein Portfolio an kantenemittierenden Laserdioden um

ein kompaktes oberflächenmontierbares Bauteil mit kleiner Aperturgröße

erweitert. Der SPL S1L90H_3 bietet eine verbesserte Leistung bei großen

Entfernungen und eine einfachere optische Integration in LiDAR- sowie

industrielle Anwendungen für Entfernungsmessung.