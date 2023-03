Dax schiebt sich bis zum Mittag ins Plus - Banken weiter im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Nach einem schwachen Start am Montagmorgen hat sich der Dax bis zum Mittag in den positiven Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 14.890 Punkten berechnet.Das entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag. Auch die Kurse von Bankentiteln nahmen deutlich weniger stark ab als noch am Morgen. Ganz oben in der Kursliste befand sich unterdessen Dax-Neuling Rheinmetall mit kräftigen Gewinnen. Nach der angekündigten Übernahme der Credit Suisse durch UBS scheint die Unsicherheit unter den Anlegern weiter groß zu sein. "Nach den Turbulenzen im einst so sicher wie `Fort Knox` geglaubten Schweizer Bankenmarkt ist der Deutsche Aktienindex weit von einer Stabilisierung entfernt", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Dass Anleger in Aufruhr seien, sei verständlich. "Vor dem Wochenende taten sämtliche offizielle Stellen noch voller Überzeugung so, als sei alles unter Kontrolle. Doch nun überschlagen sich mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und neuen geldpolitischen Stützungsmaßnahmen der US-Notenbank Fed die Ereignisse, die den Investoren genau das Gegenteil suggerieren." Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag etwas stärker.Ein Euro kostete 1,0694 US-Dollar (+0,22 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9351 Euro zu haben.