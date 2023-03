Auf den Punkt gebracht Deutsche GigaNetz führt innovatives Verfahren zum Asphalteinbau ein (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Verlegung von Glasfaserleitungen erfolgt vornehmlich in

Bürgersteigen. Gepflasterte Oberflächen werden dabei in der Regel im selben

Arbeitsschritt wiederhergestellt. Überall dort, wo Bürgersteige asphaltiert

sind, kann die Wiederherstellung der Oberfläche zumeist erst mit Verzögerung

erfolgen. Die Asphaltierung dieser Kleinflächen stellt in der Ausbauphase von

Glasfasernetzen immer eine besondere Herausforderung dar und ist in der Regel

nur mit hohem manuellen Aufwand umsetzbar. Die größten Herausforderungen dabei:

Die genaue Materialmenge bestimmen, diese exakt zu platzieren und das Abkühlen

des Asphalts auf ein Minimum zu reduzieren für eine hohe Bauqualität.

Insbesondere bei kühleren Außentemperaturen ist das immer wieder ein Hindernis

für die schnelle Wiederherstellung der Gehwege. Darum hat sich die Deutsche

GigaNetz GmbH auf die Suche nach einer innovativen Lösung für die beschriebene

Problemstellung begeben und ist dabei auf den schwedischen Anbieter

SpriderMaskiner gestoßen. Zusammen mit dem Generalunternehmen Deutsche Tiefbau

GmbH konnte nun der Einsatz im Rahmen eines Pilotprojektes beim Glasfaserausbau

in Löwenstein erfolgreich getestet werden.



"Das Produkt Sprider M-25 zeichnet sich vor allem durch den funkgesteuerten,

beheizten Förderarm aus. Mit ihm kann exakt die benötigte Menge Asphalt - in

gleichbleibender Einbautemperatur - genau dort aufgetragen werden, wo sie

benötigt wird. Das bedeutet höhere Qualität bei weniger manueller Arbeit und

schnellere Fertigstellung größerer Flächen. Ich bin sehr angetan von den

Ergebnissen hier in Löwenstein und stehe dem generellen Einsatz für unsere

zukünftigen Bauprojekte, aber auch Impuls gebend für die gesamte Branche,

positiv gegenüber", schwärmt Peter Raue, Regionalleiter Technik Süd der

Deutschen GigaNetz, über den bisherigen Einsatz der Technologie.