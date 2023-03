NEW YORK (dpa-AFX) - An den zuletzt wankelmütigen US-Börsen zeichnet sich am Montag trotz der anhaltenden Bankenkrise eine Stabilisierung ab. Über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 31 956 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,2 Prozent im Plus auf 12 546 Punkte.

In Europa hatten die wichtigsten Aktienindizes sogar deutlich ins Plus gedreht, obwohl der dortige Bankensektor trotz der "Notfallrettung" der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS weiter unter Druck steht.