Krise, Kummer, Kostenfalle? Mit diesen Tipps bleiben Ihre Finanzen im grünen Bereich! (FOTO)

- Heute kaufen, später zahlen - das verbirgt sich hinter dem "Buy now, pay

later"-Prinzip

- Gewusst, wie - so können Sie Ihre privaten Finanzen einfach und unkompliziert

kontrollieren

- Beraten lassen - ein Experte kann dabei helfen, das eigene Konsum- und

Sparverhalten zu optimieren



Corona, Energie-Krise und Inflation beeinflussen weiterhin das Konsumverhalten

der Deutschen: Bei einer Umfrage im Auftrag der Schufa gaben 50 Prozent der

Befragten an, in den vergangenen sechs Monaten auf Ersparnisse zurückgegriffen

zu haben. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erwartet zudem, dass die Zahl

der überschuldeten Menschen in Deutschland wieder steigen wird und sich die

wirtschaftliche Lage für viele Privathaushalte in diesem Jahr erheblich

verschlechtern wird. Ob beim Blick in die Supermarktregale oder bei der Planung

des Sommerurlaubs - viele Menschen fragen sich: Kann ich mir das überhaupt noch

leisten? Lege ich genug Geld für später zu Seite? Die Experten der Deutschen

Vermögensberatung AG (DVAG) erklären, wie man effektiv sparen, das Leben

genießen und trotzdem noch fürs Alter oder andere Träume vorsorgen kann.