Superbrands Germany stellt sich neu auf András Wiszkidenszky übernimmt die Geschäftsleitung von Norbert Lux

Veitsbronn (ots) - Seit knapp 30 Jahren ehrt Superbrands in mittlerweile mehr

als 90 Ländern der Welt die stärksten Marken der jeweiligen Länder. Seit 2004

werden auch in Deutschland die besten Marken geehrt und erhalten den Titel als

Superbrands Germany (https://germany.superbrands.com/) .



Von Anfang an dabei: Norbert Lux, der fast 20 Jahre lang als Managing Director

von Superbrands Germany fungierte und die Marke erfolgreich in Deutschland

etablierte. Er übergab zum Jahreswechsel den Staffelstab an András

Wiszkidenszky, der ebenfalls bereits seit 20 Jahren Erfahrung im internationalen

Aufbau der Marke Superbrands hat.