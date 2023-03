Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bremen (ots) - Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender des Raumfahrtkonzerns OHB SE,betont in der aktuellen Debatte um einen unabhängigen europäischen Zugang zumAll die Wichtigkeit der Mikrolauncher. Wie sich auch der institutionelle Marktauf die kleinen Raketen vorbereitet und warum er fest davon überzeugt ist, dassder Start-Up-Ansatz der richtige Weg ist, um einen neuen und innovativenBlickwinkel auf die Entwicklung und Fertigung von Raketen zu bekommen, hat derRaumfahrtunternehmer in seiner heute veröffentlichten Kolumne "Space Encounter"ausgeführt. "Ich glaube fest an die RFA und wir werden mit OHB die Entwicklungder Rakete auf jeden Fall auf ihrem Weg zum Erfolg begleiten. Wir werden unsnatürlich nicht aus der Rocket Factory zurückziehen, sondern den eingeschlagenenWeg der Öffnung für weitere Investoren konsequent weitergehen, ein Rückzug kommtnicht in Frage. An der ursprünglichen Idee, nämlich mit der Expertise desSatellitenherstellers und den Erfahrungen der Raketenteilefertigung, die OHB alsstrategischer Kerninvestor in RFA einbringt, hat sich nichts geändert und dieEntwicklung des Marktes und die veränderten politischen Randbedingungen inEuropa bestärken diese Strategie", bekräftigte Fuchs.Ohne Raketen keine Raumfahrt. Warum jetzt die Stunde der Microlauncher schlägt."Aus der Perspektive des Satellitenherstellers sehe ich die Probleme, die wirderzeit mit dem eingeschränkten europäischen Zugang zum All haben, in Form vonnicht gestarteten Galileo-Satelliten tagtäglich auf dem Hof stehen", so Fuchs.Aktuell stünden Europa noch zwei Ariane 5-Trägerraketen zur Verfügung. Einewerde im April die europäische Jupiter-Mission Juice starten, die letzte Ariane5 solle dann im Juni abheben und dabei die deutsche Telekom-Mission HeinrichHertz und den französischen Satelliten Syracuse 4B an Board haben. Doch waskommt dann? "Die Ariane 6 als Nachfolgemodell für die Ariane 5 steckt in einerKrise, bis zum Erststart wird nach meiner Einschätzung noch mindestens ein Jahrvergehen. Dass die Entwicklung neuer Trägerraketen und anspruchsvollerRaumfahrtmissionen sich nicht in enge Zeitpläne quetschen lässt, ist dabei keineeuropäische Erkenntnis, überall auf der Welt dauern diese Entwicklungen längerund werden - im Übrigen ganz entscheidend durch den erhöhten Zeitaufwand -teurer", so Fuchs. Raumfahrt sei nun mal eine technologisch herausfordernde undsehr risikobehaftete Disziplin, nicht zuletzt liege darin ja auch der Reiz unddie Faszination des Ganzen. "Die Ariane 6 wird ihren Dienst als Europas