Zoomlion erhält Aufträge im Wert von 87,28 Millionen Dollar auf der CONEXPO-CON/AGG 2023

Bis zum dritten Tag der Ausstellung unterzeichnete Zoomlion Verträge für eine breite Palette von Produkten mit Kunden aus dem Vereinigten Staaten, aber auch aus Kanada, Kolumbien, Brasilien, Mexiko, Costa Rica, Argentinien und anderen Ländern, wobei die Gesamtsumme der Aufträge 87,28 Millionen Dollar erreichte. Zoomlion ist nun seit 16 Jahren auf dem nordamerikanischen Markt vertreten, nachdem es 2007 in den Markt eingetreten ist.

Betonmaschinen, technische Hebezeuge und Bauhebezeuge, die langfristige Vorteile bieten und zu den erfolgreichsten Sektoren von Zoomlion gehören, erzielten bedeutende Durchbrüche, einschließlich der Unterzeichnung eines Kaufvertrags über 800 Tonnen schwere technische Hebezeuge auf der Messe, wodurch ein Rekord für die größte Menge an Tonnageprodukten aufgestellt wurde, die von China je auf den südamerikanischen Markt exportiert wurden, was die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit der Zoomlion-Produkte beweist.

Im Vergleich zum letzten Auftritt auf der CONEXPO-CON/AGG war die Zahl der Exponate von Zoomlion um fast 60 % höher. Am Stand F9615 wurden die sieben Kategorien Hebezeuge, Bauaufzüge, Betonmaschinen, mobile Hubarbeitsbühnen, Erdbewegungsmaschinen, Industriefahrzeuge und m-tec-Trockenmörtelgeräte ausgestellt. Die Demonstration intelligenter Herstellungsprodukte, ein Bagger-Basketballspiel und eine energiegeladene Tanzvorführung zogen während der Ausstellung große Menschenmengen an den Stand von Zoomlion.

LAS VEGAS, 20. März 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd. („Zoomlion") hatte einen glänzenden Auftritt auf der CONEXPO-CON/AGG 2023, Nordamerikas größter Baufachmesse, die vom 14. bis 18. März in Las Vegas stattfand, mit 22 Produkten in sieben Kategorien. Bis zum dritten Tag erreichte das Unternehmen vor Ort Auftragsunterzeichnungen und Absichtserklärungen für Käufe im Wert von 87,28 Millionen Dollar.

