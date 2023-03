Aschheim größter Paketstandort der Post in Deutschland

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 41,01EUR gehandelt.

In die neue Anlage hat der Konzern einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag investiert. Laut Vorständin Nikola Hagleitner, die das neue Zentrum zusammen mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnete, entstehen dort "rund 500 neue tarifgebundene und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze". Der Ausbau soll "dringend benötigte zusätzliche Sortierkapazitäten zur Versorgung der Menschen im Großraum München sowie in weiten Teilen Oberbayerns" bereitstellen./ruc/DP/ngu

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Aschheim ist seit Montag der größte Paketstandort der Post in Deutschland. Der Konzern - mit vollem Namen Deutsche Post DHL - nahm dort zu Wochenbeginn ein zweites Paketzentrum offiziell in Betrieb. Die beiden Zentren, die über einen Tunnel verbunden sind, können bis zu 72 000 Sendungen pro Stunde sortieren. Die volle Kapazität wird allerdings erst im zweiten Quartal erreicht werden.

