MCF Energy stellt Update hinsichtlich seiner Aktivitäten in Österreich bereit

Vancouver (British Columbia), 20. März 2023. / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX-V: MCF; FRA: DC6; OTCPK: MCFNF) („MCF Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich seiner Aktivitäten in Österreich bereitzustellen, insbesondere bezüglich seiner Bohrlochgenehmigung sowie des geplanten Anbohrens bei der riesigen Antiklinale Welchau. Das Genehmigungsverfahren ist dem Zeitplan voraus und das Anbohren wird voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte 2023 erfolgen.

James Hill, CEO von MCF Energy, sagte: „Das Erkundungsgebiet Welchau könnte möglicherweise eine vielversprechende Ressource von 644,6 BCFE-Äquivalent (107 MMBOE) im besten mittleren Fall enthalten, wovon 20 % MCF gehören.“

„Das Projekt befindet sich neigungsaufwärts einer Gasentdeckung von 1989 (Bohrloch Molln-1), die eine Gassäule von mindestens 400 m aufwies und kondensatreiches Gas in Pipelinequalität mit einer maximalen Durchflussrate von 3,5 mmcfpd erprobte. Ein erfolgreiches Ergebnis bei Welchau könnte angesichts der Größe der Antiklinale Welchau ein beträchtlicher Katalysator für MCF Energy sein.“

„Darüber hinaus ist das Unternehmen im Begriff, die Übernahme von Genexco – Germany und dessen Portfolio an Explorations- und Erschließungsaktiva rasch abzuschließen. Die Beteiligung von MCF am ersten Bohrloch wird sich nach dem Abschluss der Übernahme von Genexco auf bis zu 5 Millionen Euro belaufen. Dies wird der zweite kurzfristige Bohrkatalysator in Westeuropa in diesem Jahr sein.“

Abb. 1: Die Karte zeigt das Farm-in-Gebiet Welchau (rot gestrichelte Grenze), den Bohrstandort Welchau-1 in den nördlichen Kalkalpen sowie das produzierende Ölfeld Anshof im Norden.

Abb. 2: Geoseismischer Querschnitt mit dem Bohrloch Molln-1 im Süden, der riesigen Bruchantiklinale Welchau und dem Produktionsbohrloch Anshof-3 im Norden. Das Bohrloch Molln-1 peilte ein Anshof-ähnliches Aktivum in einer Tiefe von etwa 5.700 m an. Dabei wurde zufällig eine bedeutsame Gasentdeckung (rot hervorgehoben) in einer wesentlich geringeren Tiefe innerhalb der Bruchzonen der nördlichen Kalkalpen verzeichnet, die auch bei Welchau angepeilt werden soll.