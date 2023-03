Gotion High-tech und Edison Power Co., Ltd. haben strategische Zusammenarbeit vereinbart

Tokio, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) - Schwerpunkt auf Erschließung des

japanischen Marktes für Großspeicherbatterien und Recycling



Am 15. März haben Gotion High-tech und Edison Power Co., Ltd. eine strategische

Kooperationsvereinbarung getroffen, um gemeinsam den Markt für

Großspeicherbatterien und Recycling in Japan zu entwickeln, die Verbreitung

erneuerbarer Energien zu fördern und die Batterien von Gotion auf dem

japanischen Markt einzuführen.



Mit der Entwicklung der erneuerbaren Energien weltweit und der Überarbeitung des

japanischen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes im Mai 2022 eröffnen sich der

japanischen Industrie für Großspeicherbatterien neue Möglichkeiten.