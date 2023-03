Ubitus und Google Cloud geben strategische Partnerschaft zur Förderung von cloudbasiertem Game-Streaming bekannt

TOKIO, 20. März 2023 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K., ein führender Anbieter von Cloud-Streaming-Technologie, und Google Cloud gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt, um die Entwicklung von Cloud-Streaming in der Spielebranche voranzutreiben. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat sich Ubitus für Google Cloud als seinen primären Cloud-Anbieter entschieden und wird den Großteil seiner Rechenlasten auf Google Cloud ausführen. Darüber hinaus wird die GameCloud -Lösung von Ubitus auf dem Google Cloud Marketplace verfügbar sein und bietet Entwicklern so noch mehr Zugang zu seinen Cloud-Gaming-Technologien. Ubitus arbeitet mit großen Spielkonsolen und -herausgebern zusammen, um Spieleentwicklern zu helfen, Inhalte für Spieler weltweit bereitzustellen.

Spielehersteller brauchen Streaming-Technologie-Anbieter, die ihnen helfen können, ihr Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich zu verbessern. Durch die Verlagerung der Hardwareanforderungen in die Cloud können Spielehersteller es Spielern ermöglichen, ihre Lieblingsspiele auf jedem Gerät (Fernseher oder Mobiltelefone) in jeder Umgebung zu spielen und Bilder in voller 4K-Auflösung zu streamen. Dies hilft Spieleherstellern, neue Zielgruppen zu erreichen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Gemeinsam werden die beiden Unternehmen auf folgende Weise daran arbeiten, um Cloud-Streaming für Spiele digital umzugestalten:

Ubitus wird die globale Reichweite, die GPU- und VM-Ressourcen von Google Cloud sowie deren Know-How in den Bereichen Daten, Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) nutzen, um die Qualität und Leistungsfähigkeit seiner Streaming- und On-Demand-Dienste für die Spielebranche und darüber hinaus zu verbessern – einschließlich Angebote in den Bereichen Mode, Immobilien und Automobil. Verbesserter Zugriff auf Streaming-Lösungen: Die patentierte GameCloud-Lösung von Ubitus wird auf dem Google Cloud Marketplace verfügbar sein und die Unterstützung für die weltweite Verbreitung von Inhalten verbessern.

Die patentierte GameCloud-Lösung von Ubitus wird auf dem Google Cloud Marketplace verfügbar sein und die Unterstützung für die weltweite Verbreitung von Inhalten verbessern. Digitaler Wandel des Cloud-Game-Vertriebs: Ubitus wird die offene Infrastruktur, den verbesserten Cybersicherheitsschutz und das Know-How von Google Cloud in den Bereichen Daten, KI und ML nutzen, um den weltweiten Vertrieb von Cloud-Spielen weiter zu optimieren.

„In Zusammenarbeit mit Google Cloud werden wir einen der flexibelsten und leistungsfähigsten Streaming-Dienste bereitstellen, um die Markteinführungsstrategien der Kunden zu erfüllen", sagte Wesley Kuo, Gründer und CEO von Ubitus. „Unsere Partnerschaft ermöglicht es Spiele, High-Fidelity- und interaktive Inhalte weltweit auf jedem Gerät zu verteilen, einschließlich PCs, Handys, Tablets, IPTV und VR/AR-Headsets".