Onlinehändler SportFits trotzt Krisen und verzeichnet 2022 erneut Rekordjahr (FOTO)

Passau (ots) - Das fünfte Jahr in Folge auf Rekordkurs: Das Passauer E-CommerceUnternehmen Tourispo wächst mit seiner Online-Shop-Marke SportFits(https://sportfits.de) rasant weiter und kann für das Geschäftsjahr 2022 Umsätzevon 18,6 Millionen Euro verzeichnen. Trotz des schwierigen makroökonomischenUmfelds, mit hoher Inflation und Ukraine-Krieg, konnte damit ein Wachstum von 55Prozent im Vorjahresvergleich erzielt werden. Dass dies nicht zu Lasten derProfitabilität geht, zeigt die erneute Erhöhung der operativen Marge von 6,7 aufüber 8,5 Prozent. Dieses Ergebnis ist im Branchenvergleich außergewöhnlich undversetzt SportFits in eine hervorragende Ausgangslage, um auch 2023überdurchschnittlich zu wachsen und weitere Marktanteile zu gewinnen.Gleichzeitig wird mit dem neuen Logistikzentrum in Nachhaltigkeit undEnergieeffizienz investiert."2022 war in doppelter Hinsicht ein herausforderndes Jahr für SportFits",erklärt Geschäftsführer Florian Weis die aktuelle Situation. "Die Nachfrage nachden über 170 Premiummarken aus den Bereichen Sport, Outdoor & Camping erreichteim abgelaufenen Geschäftsjahr ein absolutes Rekordniveau. Besonders in denletzten beiden Monaten des Kalenderjahres musste unser Team Sonderschichteneinlegen, um das enorme Bestellvolumen zu bewältigen." Gleichzeitig laufen dieVorbereitungen bei SportFits für das neue, hochautomatisierte Logistikzentrum inSalzweg auf Hochtouren.Big Data als Schlüsselkompetenz im E-CommerceSportFits versteht sich nicht nur als Online-Fachhändler, sondern in ersterLinie auch als IT-Unternehmen. In einem hart umkämpften Markt konnte dasPassauer Unternehmen nun das fünfte Jahr in Folge deutlich stärker wachsen alsder direkte Wettbewerb und zudem noch die Profitabilität von Jahr zu Jahrsteigern. "Die Fähigkeit große, sich schnell verändernde Datenmengen zuanalysieren, versetzt uns in die Lage, unsere Einkaufs- und Marketingbudgetspräzise zu steuern und Trends zu erkennen", erklärt Martin Bauer,Geschäftsführer und Leiter der Entwicklungsabteilung.SportFits entwickelt große Teile seiner ERP-Software, seiner Webshops und seinerAnalysesoftware selbst und kann sich somit Vorteile in einem hartenWettbewerbsumfeld erarbeiten. "Viele Händler versuchen sich auf Trendsportartenzu fokussieren. So wurden durch die Corona-Pandemie die Budgets weg von Skisporthin zu Outdoor und Bike verschoben. Nun ist eine gewisse Sättigung eingetretenund Bereiche, die noch vor einem Jahr extrem gut funktionierten werden zu