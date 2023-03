DZ BANK stuft K+S auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 30,00 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem Rekordjahr 2022 gehe es für den Düngemittelkonzern im neuen Jahr sehr konstruktiv weiter, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. In den nächsten Monaten geht er von einer "neuen Kalipreis-Normalität" aus, die K+S das drittbeste operative Konzernergebnis (Ebitda) der Konzerngeschichte bescheren sollte./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 13:41 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 14:02 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 19,24EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m