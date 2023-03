Der neue Haartrockner Dreame Technology Hair Glory ist in Deutschland bei MediaMarkt und Otto erhältlich

Berlin, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) - Nach dem Erfolg bei

Roboterstaubsaugern, kabellosen Staubsaugern und Nass- und Trockensaugern hat

Dreame Technology (https://de.dreametech.com/) bekannt gegeben, dass Hair Glory,

ein revolutionärer neuer Haartrockner, in Deutschland erhältlich ist - und

erweitert damit seine aktuelle Produktpalette um Körperpflegeprodukte.



Mit kraftvoller Luftströmung, fortschrittlicher negativer Ionen-Technologie,

kompaktem Design und präziser Temperatursteuerung macht Hair Glory das Föhnen

der Haare zu einem schnellen, effizienten und schmerzfreien Erlebnis. Hair Glory

ist ab dem 20. März bei MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/) und Otto

(https://www.otto.de/) in Deutschland erhältlich und wird noch in diesem Jahr

auch auf Amazon verfügbar sein.