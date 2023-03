Mila und UNESCO betonen gemeinsam die dringende Notwendigkeit einer besseren Regulierung von künstlicher Intelligenz

Montreal, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) - Mila - Québec Artificial Intelligence

Institute und die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft,

Kultur und Kommunikation (UNESCO) haben heute bei Mila ein gemeinsames Buch über

die dringende Notwendigkeit einer besseren Regulierung von künstlicher

Intelligenz (KI) angesichts eines beispiellosen technologischen Wandels

vorgestellt.



Das Buch " Missing Links in AI Governance " enthält 18 Artikel zum Thema

KI-Governance. Sie wurden von Akademikern, Vertretern der Zivilgesellschaft,

Innovatoren und politischen Entscheidungsträgern in einer Zeit verfasst, in der

technologische Revolutionen neue wissenschaftliche, wirtschaftliche und soziale

Möglichkeiten bieten und gleichzeitig ethische Fragen sowie regulatorische

Herausforderungen aufwerfen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Buch beleuchtet Themen wie den Einfluss von KI auf indigene undLGBTI-Gemeinschaften, die notwendige Einbeziehung südlicher Länder in dieglobale Governance oder den Einsatz von KI zur Unterstützung von Innovationenfür sozial vorteilhafte Zwecke. Es skizziert mögliche Lösungen zur Förderungeiner KI-Entwicklung, die ethisch, inklusiv und respektvoll im Hinblick aufMenschenrechte ist.Die Autoren warnen außerdem vor dem Einsatz von KI in potenziell schädlichenKontexten wie autonomen Waffen oder der Manipulation digitaler Inhalte zursozialen Destabilisierung. Sie beklagen die zunehmende Zentralisierung derEntscheidungsgewalt bei der Entwicklung von KI-Systemen, darin eingebetteteVerzerrungen und den Mangel an Transparenz und Rechenschaftspflicht in derBranche.Das Buch kann https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3813795-1&h=823562656&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3813795-1%26h%3D1824266874%26u%3Dhttps%253A%252F%252Funesdoc.unesco.org%252Fark%253A%252F48223%252Fpf0000384787%26a%3Dhere&a=hier heruntergeladen werden.Zur Feier des Erscheinens des Buches fand in Milas Agora heute ein Gesprächzwischen zwei führenden Köpfen auf dem Gebiet der KI, die zu dem Buchbeigetragen haben, statt: Yoshua Bengio, Professor an der Universität Montreal,Gründer und wissenschaftlicher Leiter von Mila, wissenschaftlicher Leiter vonIVADO und Canada CIFAR AI Chair, und Kate Crawford, Forschungsprofessorin an derUniversity of Southern California Annenberg, Senior Principal Researcher bei Microsoft Research und führende Expertin für die sozialen, politischen undökologischen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz.Sie erörterten das große Potenzial von KI zur Beschleunigung wissenschaftlicher