Xinhua Silk Road SEG Solar schließt Erwerb einer Produktionsstätte für 2 GW PV-Module in Houston, Texas, ab

Houston, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) - SEG Solar (SEG) gab bekannt, dass das

Unternehmen den Erwerb einer Produktionsstätte in Houston, Texas, USA, mit einer

Produktionskapazität von jährlich mehr als 2 GW an Photovoltaik-Modulen

abgeschlossen hat.



Das Werk besteht aus rund 13.500 m2 Produktions- und Lagerflächen sowie 1.500 m2

Büroflächen. Die Anlage wird mit drei hochmodernen Produktionslinien

ausgestattet, mit denen SEG in der Lage ist, sowohl TOPCON- als auch

hocheffiziente PV-Module des Typs N mit 182 mm oder 210 mm Solarzellen

herzustellen. SEG beabsichtigt, einige Komponenten für die im Werk hergestellten

Module von lokalen Zulieferern zu beziehen. Die Produktion in der Anlage wird

voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2024 beginnen.