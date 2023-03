Das ideale Geschäftsführergehalt - CFO verrät, wie viel sich Unternehmer wirklich auszahlen sollten (FOTO)

Hannover (ots) - Ein Thema, das in der Geschäftswelt oft diskutiert wird, ist

das Gehalt von Geschäftsführern: Einige argumentieren, dass Geschäftsführer mehr

verdienen sollten als ihre Angestellten, während andere der Meinung sind, dass

dies ungerecht und unethisch ist - und dann gibt es auch noch steuerliche

Themen. Doch was ist das ideale Geschäftsführergehalt?



"Meiner Erfahrung nach hat das Geschäftsführergehalt einen großen Einfluss auf

das Unternehmen - sowohl positiv als auch negativ. Oft ist eine flexible

Mischung aus Festgehalt und Bonus die beste Lösung", sagt CFO Robert Giebenrath.

Er betreut über 100 Wachstumsunternehmen aus dem Mittelstand und hat mit seinen

Kunden die Formel für das perfekte GF-Gehalt berechnet. In diesem Artikel verrät

er, wie Unternehmer ihr Gehalt festlegen sollten und welche Faktoren bei der

Entscheidungsfindung eine Rolle spielen.