CONEXPO CON/AGG 2023 XCMG Machinery stellt seine neue US-Markenstrategie vor

Las Vegas, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -



- Das Unternehmen gibt seinen neuen globalen Slogan "Solid to Success" bekannt .



XCMG Machinery (SHE: 000425; the "XCMG"), der drittgrößte

Baumaschinen-Hersteller der Welt, hat seine neue Markenstrategie für den

US-Markt auf der CONEXPO-CON/AGG 2023 veröffentlicht, die vom 14. bis 18. März

im Las Vegas Convention Center stattfand.



Die neue US-Strategie des Unternehmens wird von dem neuen globalen Slogan "Solid

to Succeed" sowie einem neuen Unternehmensziel und einer neuen Philosophie

angeführt. XCMG will mit der neuen Strategie eine neue Unternehmenskultur

schaffen und gleichzeitig neue Trends aufgreifen, die auf neue Marktsegmente

abzielen.